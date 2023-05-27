Great Wall Motor обвинила BYD в загрязнении окружающей среды

Новый скандал на китайском авторынке: компания Great Wall Motor распространила в своих социальных сетях официальное письмо, в котором уличила автогиганта BYD в загрязнении окружающей среды. Речь идёт о двух бестселлерах марки - гибридных седане BYD Qin Plus DM-i и кроссовере Song Plus DM-i. Что это значит и каким был ответ BYD?

В чем заключается претензия?

На самом деле всё началось не сегодня. Просто 25 мая компания Great Wall Motor сообщила, что ещё 11 апреля ей было составлено и отправлено в минэкологии, минпром и госуправление КНР по контролю рынка заявление, касавшееся двух моделей бренда BYD. В тексте говорится, что топливные баки (именно баки!) седана Qin Plus DM-i и кроссовера Song Plus DM-i могут выбрасывать загрязняющие воздух вещества в виде испарений. Great Wall приобрели и подготовили эти автомобили для исследования, а тесты проводил крупный китайский исследовательский центр CATARC, передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

На данный момент CATARC воздерживается от комментариев, заявив, что продолжает разбираться в ситуации. При этом никаких подтверждений информации, распространённой GWM, пока не было. Но почему же в Great Wall решили "вынести сор из избы" и опубликовать разоблачающее заявление?

В чем возможный мотив Great Wall Motor?

В Сети сразу же заметили, что время публикации заявления GWM удивительным образом совпало с запуском на рынок обновлённого кроссовера BYD Song Pro DM-i. Конструктивно Song с приставкой "Про" схож с Song Plus DM-i. Вместе они формируют единую серию, которая является бестселлером среди всех SUV. С января по апрель 2023 года их совокупные продажи в КНР превысили 170 тысяч.

Great Wall Motor, прочно ассоциирующаяся в Китае с кроссоверами и внедорожниками, вскоре планирует запуск продаж гибридных автомобилей в основе с установкой Hi4. Речь идёт о Haval Xiaolong и Xiaolong Max. Их главными конкурентами как раз могут стать представители семейства Song. Поэтому ряд пользователей сети считают, что GWM специально опубликовала заявление именно сегодня, чтобы "омрачить" запуск продаж обновлённого Song Pro и перехватить инициативу в сегменте гибридных SUV.

Что ответила BYD?

На заявление Great Wall тут же среагировали топ-менеджеры BYD. Так, директор по связям с общественностью BYD Ли Юньфэй призвал пользователей "постить" в социальной сети следующий хэштег: "Задувая чужой огонь, ты не получишь больше света". Этот тренд поддержал Чжао Чанцзян, гендиректор и председатель марки Denza, входящей в компанию BYD, добавив также: "Преграждая чужим дорогу, вы и сами не сможете уйти далеко".

Сама компания также составила публичное заявление, объявив, что выступает против любых недобросовестных форм конкуренции и оставляет за собой право на судебное разбирательство. По заявлению BYD, Great Wall неверно подготовила автомобили к испытаниям. Так, перед тестированиями, ТС должны проходит период обкатки в 3 тысячи км. Но пробег испытанных автомобилей BYD составил 450-670 км. Поэтому в BYD назвали эти испытания недействительными. Представители компании предложили независимым исследовательским центрам провести дополнительные исследования.

Таким образом, мы видим, что обстановка на китайском рынке накаляется. Конечно, это не первый раз, когда китайские автомобильные компании обмениваются официальными письмами. Стоит вспомнить опыт Changan и Geely, затем заключивших договор о стратегическом сотрудничестве. Но в случае с GWM и BYD обмен претензиями не выглядит постановочной "сценой". Не исключено, что в Great Wall действительно поймали за руку крупнейший китайский бренд. А может, это заявление было сделано исключительно для "срыва" запуска продаж BYD Song Pro DM-i. В любом случае "Китайские автомобили" будут следить за развитием событий.