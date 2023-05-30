Toyota произвела рекордное количество автомобилей

Японская Toyota в апреле 2023 года произвела рекордное количество автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, об этом говорится в отчете компании.

Общий объем производства составил 787,8 тыс. автомобилей. Это на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, результаты апреля 2023 года стали рекордными для этого месяца за всю историю Toyota. Всего в Японии выпущено 273 062 машины (+12,2% относительно результатов прошлого года).

За пределами Японии рост производства на заводах Toyota составил 14,7% до 514 738 автомобилей. При этом наибольший рост продемонстрировали предприятия в Китае, где рост достиг 51,9%.

Мировые продажи автомобилей Toyota в апреле тоже выросли. Всего было реализовано 800,8 тыс. машин, что на 4,9% больше, чем за тот же период прошлого года.



Принадлежащий Toyota бренд Daihatsu также продемонстрировал рост продаж почти на 9%. Однако у грузового подразделения Hino продажи обрушились на целых 25%.