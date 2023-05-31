Сверхдешевый кроссовер Hyundai Exter получит 26 систем безопасности
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Hyundai раскрыла новые и довольно интересные подробности о компактном и сверхдоступном кроссовере Exter. В частности, компания сообщила, что автомобиль получит 26 систем или функций, так или иначе связанных с безопасностью. Для автомобиля ценой около 8 тыс. долларов это, можно сказать, прорыв, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Например, уже в базе Exter получит 6 подушек безопасности. Для сравнения, в большинстве версий Lada Vesta NG их будет две, в топовых - четыре. Также кроссовер впервые в классе получит систему ESC и помощник при трогании на подъеме. Из прочего оснащения - задние датчики парковки, дополненные камерой заднего вида, иммобилайзер, интегрированный видеорегистратор с двумя камерами (передней и задней) и записью видео Full HD.

Сверхдешевый кроссовер Hyundai Exter ценой около 8000 долларов получит 26 систем безопасности

Сверхдешевый кроссовер Hyundai Exter ценой около 8000 долларов получит 26 систем безопасности

Hyundai Exter официально дебютирует 10 июня, тогда будут раскрыты все подробности. Но уже известно, что длина его не превысит 4 м, а под капотом пропишется бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 83 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП или простым "роботом" с одним сцеплением.