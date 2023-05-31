Сверхдешевый кроссовер Hyundai Exter получит 26 систем безопасности

Hyundai раскрыла новые и довольно интересные подробности о компактном и сверхдоступном кроссовере Exter. В частности, компания сообщила, что автомобиль получит 26 систем или функций, так или иначе связанных с безопасностью. Для автомобиля ценой около 8 тыс. долларов это, можно сказать, прорыв, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Например, уже в базе Exter получит 6 подушек безопасности. Для сравнения, в большинстве версий Lada Vesta NG их будет две, в топовых - четыре. Также кроссовер впервые в классе получит систему ESC и помощник при трогании на подъеме. Из прочего оснащения - задние датчики парковки, дополненные камерой заднего вида, иммобилайзер, интегрированный видеорегистратор с двумя камерами (передней и задней) и записью видео Full HD.

Hyundai Exter официально дебютирует 10 июня, тогда будут раскрыты все подробности. Но уже известно, что длина его не превысит 4 м, а под капотом пропишется бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 83 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП или простым "роботом" с одним сцеплением.