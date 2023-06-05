Обновленный Volkswagen Golf восьмого поколения впервые показали без камуфляжа

Не секрет, что Volkswagen готовит обновленный Golf восьмого поколения - он должен дебютировать в конце текущего года (или в начале следующего) и в неизменном виде будет продаваться до 2028 года, после чего уйдет в историю. И вот сейчас впервые обновленный Golf (да еще и в версии подключаемого гибрида) удалось запечатлеть без камуфляжа - он наматывает километры где-то на дорогах Германии, передает Day.Az со ссылкой на Auto.ru.

Так как речь идет о среднесрочном обновлении, то особых новшеств в экстерьере нет. Автомобиль получит более узкие фары, немного измененный передний бампер, задние фонари с новой графикой.

А вот в салоне у такого автомобиля (Golf eHybrid - одна из топовых версий модели) установлена медиасистема с огромным экраном. Официально компания не называет размер диагонали, но, по-видимому, установлен 15-дюймовый экран как в электролифтбэке ID. 7. Но если для большого ID. 7 (он, напомним, является электрическим преемником Passat) такой дисплей еще как-то уместен, то для Golf он выглядит уж очень большим.

Также отмечается, что сенсорные панели на руле, на которые жаловались владельцы Golf, заменены обычными механическими кнопками.