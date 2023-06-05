Tesla триумфально вернула корону лидера, отобрав её у Porsche

Tesla установила новый рекорд времени прохождения круга на знаменитой гоночной трассе Нюрбургринг среди серийных электромобилей, с Model S Plaid, оснащенной пакетом Track.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, последние несколько лет Нюрбургринг был полем битвы для Tesla и Porsche. После того, как Porsche установила новый рекорд на электромобиле Taycan, генеральный директор Tesla Илон Маск решил вернуть компании корону лидера. Tesla начала тестировать ранние прототипы Model S Plaid и показала впечатляющее время прохождения круга. Однако выпуск автомобиля был отложен почти на два года.

В 2021 году Tesla вывела на трассу Нюрбургринг свою тогда еще совершенно новую серийную версию Model S Plaid и побила рекорд Porsche, проехав круг за 7:35,579.

Год спустя Porsche вернул себе звание самого быстрого серийного автомобиля с Taycan Turbo S, который проехал круг на 2 секунды быстрее Model S Plaid.

Хотя технически это серийный автомобиль, Porsche оснастила Taycan Turbo S очень специфическим "набором производительности", который помог ему достичь этого рекорда. Ожидалось, что Tesla сможет превзойти его, когда станет доступен ее собственный "пакет Track".