Началось производство сверхдешевой копии Lamborghini Urus

В Китае с конвейера завода Changan в Нанкине официально сошел новый электрический кроссовер Shenlan S7. Это вторая модель марки Shenlan после Shenlan SL03. Официальная премьера новинки состоится в конце июня, и примерно в это же время начнутся его продажи, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Shenlan S7, построенный на платформе EPA1, будет предлагаться в нескольких исполнениях как с полностью электрической силовой установкой с аккумулятором, так и в гибридной EREV-версии с увеличенным запасом хода за счет дополнительного двигателя внутреннего сгорания, а также в модификации на водородных топливных элементах. По данным СМИ, стоимость кроссовера будет варьироваться от 169 900 до 239 900 юаней или от 1,94 до 2,74 млн рублей по текущему курсу.

Полностью электрическая версия Shenlan S7 оснащается 217-сильным электродвигателем, позволяющим разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 6,7 секунды, а запас хода составляет 520 км или 620 км в зависимости от версии. Гибридному варианту положена связка из 238-сильного электродвигателя и 1,5-литрового атмосферного ДВС мощностью 95 л.с.

Shenlan S7 будет представлять собой среднеразмерный кроссовер длиной 4750 мм, шириной 1930 мм и высотой 1625 мм при колесной базе 2900 мм. В числе особенностей экстерьера - безрамочные двери, скрытые дверные ручки, двухслойное остекление для дополнительного снижения шума, а также 21-дюймовые колесные диски. В его салоне установят 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, построенной на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8155, а также платформу для беспроводной зарядки гаджетов.