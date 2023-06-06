Это Volkswagen Tiguan R-Line 2024

Фотографы-шпионы несколько раз ловили модернизированный Volkswagen Tiguan, и теперь они заметили на тестах топовую версию R-Line, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Автомобиль получил слегка переработанный воздухозаборник, в котором вставка из сотовой сетки заменена на более спортивный ромбовидный рисунок. Также новинка получила двухцветные легкосплавные диски.

Фотографам-шпионам не удалось заглянуть внутрь, но на предыдущих снимках был виден отдельно стоящий дисплей, похожий на тот, что используется в обновленном Golf и новом ID.7. Однако, в отличие от электромобиля, Tiguan, по-видимому, сохранит традиционную панель приборов.

Volkswagen хранит молчание о кроссовере, но ожидается, что он будет построен на платформе MQB Evo и будет представлен в конце этого года. Информацию о двигателях мы получит ближе к запуску, но нынешний американский Tiguan имеет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 184 л.с. и 299 Нм крутящего момента. Он соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и опциональной системой полного привода.