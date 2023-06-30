Китайская марка Jetour вышла на российский рынок

В России появилась еще одна китайская автомобильная марка - Jetour. Она принадлежит популярной на сегодняшнем российском рынке Chery, которая является материнской для брендов Exeed, Omoda и Jaecoo. Однако Jetour позиционирует себя как отдельный бренд, нацеленный на автопутешественников, которым на старте предлагает две модели - кроссоверы Dashing и X90 Plus. Оба оснащаются турбомоторами, но полного привода в их арсенале нет. Стоимость новых "китайцев" варьируется от 2 339 900 до 3 689 900 рублей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Более доступный из двух кроссоверов, Jetour Dashing, представляет собой модель 2022 года, выступающую в одном классе с Toyota RAV4. По "технике" он идентичен Tiggo 7 Pro материнской Chery. В его гамме числятся два турбомотора - 1,5-литровый мощностью 147 лошадиных сил и 1,6-литровый на 190 сил. Пару им составляет шестиступенчатая "механика" либо семидиапазонный "робот" с двойным "мокрыми" сцеплением.

В списке опций - диодная оптика, 19-дюймовые колесные диски, система бесключевого доступа, подогрев передних сидений, климат-контроль с функцией ионизатора и другие. Цена варьируется с 2 339 900 до 3 039 900 рублей.

Флагманский X90 Plus длиной около пяти метров технически повторяет Chery Tiggo 8. На выбор есть два мотора - 1,6 литра мощностью 190 лошадиных сил и два литра на 244 силы, обоим положен "робот" c двойным сцеплением мокрого типа.

X90 Plus получил интерьер с более качественными материалами, панорамную крышу, 20-дюймовые диски, систему кругового обзора, а также полезный в России "зимний пакет" с подогревом руля, форсунок омывателя, переднего и заднего стекол и всех сидений. К слову, сидений пока только пять, хотя в Китае продается семиместный вариант. Стоимость лежит в диапазоне от 3 249 900 до 3 689 900 рублей.