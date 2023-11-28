Всегда выделяйтесь с новой Toyota C-HR!

Новая модель Toyota C-HR имеет прямую связь с реальностью!

Дизайн этой модели, сочетающей в себе современный и функциональный стиль интерьера с комфортом премиум-класса, продуман с большим вкусом.

На сегодняшний день Toyota продала в Европе более 840 000 автомобилей этой модели, впервые представленной ​​в 2017 году и отличающейся авангардным дизайном, уникальным характером и высоким качеством.

Новая модель Toyota C-HR будет представлена ​​в Азербайджане с двумя различными двигателями новейшей гибридной технологии Toyota 5-го поколения: 1,8-литровым гибридным двигателем мощностью 140 лошадиных сил и 2-литровым гибридным двигателем мощностью 197 лошадиных сил.

Кузов новой Toyota C-HR общей длиной 4360 мм, шириной 1830 мм и высотой 1570 мм обладает повышенной прочностью.

Автомобиль отличается четкими линиями, 3D архитектурой и стреловидными фарами. Эти фары оснащены светодиодными фонарями, состоящими из 4 частей. Одной из самых ярких особенностей этой модели являются скрытые дверные ручки. Впервые Toyota сделала дверные ручки невидимыми в качестве премиальной функции новой модели Toyota C-HR.

Как и во фронтальной части, задние фары оснащены светодиодными фонарями, что в комплекте с задней светодиодной лампой придает модели привлекательный вид.

Рассматривая интерьер этого замечательного автомобиля, следует отдельно отметить освещение салона в 64 различных оттенках. Эти лампы меняют цвет в зависимости от внешнего освещения (погодных условий) и температуры в салоне.

Одной из изюминок новой модели Toyota C-HR топовой комплектации является панорамный люк, не пропускающий наружный воздух. Более того, благодаря такому люку удалось снизить вес автомобиля на 5 кг.

Внутренняя система мониторинга, кнопочное управление, сидения автомобиля - словом, весь интерьер рассчитан на ваш комфорт. Оснащение системами Toyota Safety Sense и Toyota T-Mate делает вождение более легким и безопасным. Кроме того, совершенно новый 12,3-дюймовый комбиметр имеет более четкую графику и настраивается в соответствии с предпочтениями водителя.

С новой моделью Toyota C-HR Toyota делает смелый шаг вперед, оставаясь при этом верной своим традициям. Отличающаяся своей экономичностью, эта модель изготовлена ​​из переработанных материалов без каких-либо продуктов животного происхождения. С применением передовых технологий в производстве автомобиля удалось снизить как его вес, так и выбросы CO 2 , что способствует защите окружающей среды.

Новая Toyota C-HR предлагает клиентам удобный и интуитивно понятный интерфейс. В этой новой, ориентированной на клиента модели Toyota всесторонне персонализировала процесс разработки и расширила функциональность, чтобы поднять ее ценность для потребителя. Пользовательский опыт начинается еще до того, как водитель сядет в машину. При приближении водителя машина приветствует его специальным освещением, автоматически включая предварительно сохраненные настройки положения сидения, дисплея приборной панели и мультимедийного экрана.

Творя историю во всем мире, своей новой моделью Toyota предлагает потребителям более уникальный стиль с повышенными эксплуатационными качествами и эффективностью.

Новая Toyota C-HR была произведена с особым подходом - тщательно учитывая все тонкости инновационных технологий автомобильной сферы. Модель имеет прямую связь с реалиями новой эпохи!