Один из крупнейших китайских автоконцернов Great Wall приостановил инвестиции в Турцию после того, как внимательно изучил обстановку в стране. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет турецкая газета Ekonomim, передает Day.Az.

По ее данным, на такое решение повлияли нестабильные правила и постоянно растущие затраты на рабочую силу. При этом другие производители, также раздумывавшие о вложениях (Chery, Skywell, MG), пока продолжают переговоры.

Китайцы ждут более привлекательных условий и гарантий, при этом конкуренцию Турции составляют европейские страны, где также рады будут приветствовать зарубежных автопроизводителей. В частности, свои предложения выдвигают Франция и Германия.

Как говорится в материале, турецкие автопроизводители испытывают большие трудности как раз из-за китайских брендов. Они проигрывают конкуренцию и видят выходом производство китайских автомобилей на своих предприятиях. Однако заявления чиновников о том, что переговоры идут положительно, пока не переходят в реальные действия.

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