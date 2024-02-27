Chevrolet Camaro выставили на продажу

Уникальный спорткар Chevrolet Camaro выставили на онлайн-аукционе Bring a Trailer. Это модель Iroc-Z, выпущенная в 1989 году, с пробегом немногим более 700 км. На текущий момент за этот коллекционный автомобиль предлагают 52 000 долларов, при этом до окончания торгов остается еще 2 дня, передает Day.Az со ссылкой на Bring a Trailer.

Это поколение Chevrolet Camaro в 1985 году получило вариант Iroc-Z, названный в честь одной из гоночных серий. Он отличался более мощными двигателями, пересмотренной подвеской с амортизаторами Bilstein, уменьшенным дорожным просветом и измененным аэродинамическим обвесом. Также были доступны опциональные изменения в трансмиссии.

Этот экземпляр оснащен 5,7-литровым V8 двигателем, который развивал 230 л.с. и 447 Нм крутящего момента. Двигатель работает с четырехступенчатой "автоматом", а также оснащен самоблокирующимся дифференциалом.

Среди дополнительного оборудования упоминаются кондиционер, кассетная магнитола и круиз-контроль, однако регулировки кресел и стеклоподъемники выполнены механически. Спорткар находится в идеальном состоянии, включая лакокрасочное покрытие, отделку салона и состояние моторного отсека.

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