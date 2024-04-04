В Китае обновили один из самых быстрых седанов Zeekr 007

Китайский автопроизводитель Zeekr представил обновленную версию своего седана 007. Об этом сообщает carnewschina.com. Продажи дорестайлинговой версии начались в конце прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, теперь автомобиль в базовой комплектации Enhanced RWD будет оснащаться передними сиденьями с электрорегулировкой в 14 направлениях, а также функциями вентиляции и массажа. Задние сиденья получили электропривод и подогрев.

В салоне установили информационно-развлекательную систему на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8295 с 21 динамиком. Кроме того, в базовую комплектацию теперь входит усовершенствованная система удержания в полосе движения LCC+ и различные системы помощи водителю.

Zeekr 007 построен на платформе PMA2+, разработанной Geely и Volvo для средне- и полноразмерных электромобилей. Компании Polestar и Lotus также используют эту платформу. Длина составляет 4865 мм при колесной базе 2928 мм.

Электроседан доступен в заднеприводной и полноприводной версиях. Мощность первой составляет 421 л.с., время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 5,4 секунды. У полноприводной силовая установка развивает 646 л.с., в таком исполнении седан набирает "сотни" за 2,8 секунды. Запас хода варьируется от 688 до 870 км в зависимости от модификации.

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