Как выглядит обновленный Volkswagen Golf GTI Clubsport

Компания Volkswagen показала рестайлинговый Golf GTI Clubsport. Самый мощный переднеприводный Golf представят в последний день мая. Машина получит новую мультимедиа с ChatGPT, подсветку логотипа на решетке радиатора, электронноуправляемый дифференциал в передней оси и ездовой режим Special с настройками под холмистую Северную петлю. Отдача двигателя рестайлинговой модели пока неизвестна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, у предшественника было 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

Рестайлинговый Volkswagen Golf GTI Clubsport отпразднует мировую премьеру 31 мая, в преддверии старта марафона ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. На него уже навесили ярлык "самого мощного переднеприводного "Гольфа"", хотя не сообщили главного - отдачи турбомотора 2.0 TSI. Предшественник располагал 300 лошадиными силами и 400 Нм крутящего момента, но даже они не смогли помочь ему побить рекорд Renault Megane R.S. Trophy-R на Нюрбургринге.

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