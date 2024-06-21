Водителям малых электромобилей запрещается перевозить пассажиров
Азербайджане определяются обязанности водителей малых электромобилей.
Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно законопроекту, в обязанности водителя малого электромобиля входят:
- не перевозить пассажиров;
- парковаться в местах, предназначенных для этого типа транспортных средств;
- не превышать установленный предел скорости движения (на велосипедных дорожках не более 20 километров в час, в жилых зонах, парках и дворовых территориях - не более 10 километров в час).
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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