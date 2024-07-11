https://news.day.az/autonews/1674244.html Стало известно количество созданных в этом году электрозаправок в Азербайджане
Стало известно количество созданных в этом году электрозаправок в Азербайджане
ОАО "Азеришыг" сдало в эксплуатацию 104 заправочных пункта, интегрированных в специальное программное обеспечение для пользователей электромобилей.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на заседании по исполнению в I полугодии "Дорожной карты по стимулированию использования экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры на 2024 год" сказал заместитель председателя ОАО "Азеришыг" Рамиль Юсифов.
Он отметил, что основная их часть приходится на Баку.
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