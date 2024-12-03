Ликвидация автомобильной компании в Азербайджане

Общество с ограниченной ответственностью European Cars объявило о ликвидации.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в газете "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики.

Так, компания присоединяется к обществу с ограниченной ответственностью Dream Auto. Тем самым ликвидируется общество с ограниченной ответственностью European Cars.

Отметим, что общество с ограниченной ответственностью European Cars было зарегистрировано в 2012 году. Законный представитель компании с уставным капиталом 300 манатов - Мамедов Вугар Имамали оглу.