https://news.day.az/autonews/1712438.html Ликвидация автомобильной компании в Азербайджане Общество с ограниченной ответственностью European Cars объявило о ликвидации. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в газете "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики. Так, компания присоединяется к обществу с ограниченной ответственностью Dream Auto.
Ликвидация автомобильной компании в Азербайджане
Общество с ограниченной ответственностью European Cars объявило о ликвидации.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в газете "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики.
Так, компания присоединяется к обществу с ограниченной ответственностью Dream Auto. Тем самым ликвидируется общество с ограниченной ответственностью European Cars.
Отметим, что общество с ограниченной ответственностью European Cars было зарегистрировано в 2012 году. Законный представитель компании с уставным капиталом 300 манатов - Мамедов Вугар Имамали оглу.
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