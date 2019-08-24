Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA
Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Day.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:
Azərbaycan Premyer Liqası
19:00 Sumqayıt - Səbail - CBC Sport
İngiltərə Premyer Liqası
15:30 Norviç Siti - Çelsi - İdman Azərbaycan TV, S Sport
18:00 Mançester Yunayted - Kristal Pelas - İdman Azərbaycan TV, TRT Spor
18:00 Uotford - Vest Hem - S Sport
20:30 Liverpul - Arsenal - İdman Azərbaycan TV, S Sport
Almaniya Bundesliqası
17:30 Hoffenhaym - Verder Bremen - S Sport 2
17:30 Fortuna - Bayer Leverkuzen - S Sport+
İspaniya La Liqası
19:00 Osasuna - Eybar - Match! Football 1
21:00 Real Madrid - Real Valyadolid - CBC Sport, Match! Football 1,
23:00 Selta - Valensiya - Match! Football 1
İtaliya A Seriyası
20:00 Parma - Yuventus - Match! TV, Match! Football 2, beIN Sports 3
22:45 Fiorentina - Napoli - CBC Sport, Match! Football 3, beIN Sports 3
Fransa I Liqası
22:00 Dijon - Bordo - beIN Sports 4
Portuqaliya Premyer Liqası
22:00 Benfika - Portu - Match! TV, Match! Football 2, S Sport+
Rusiya Premyer Liqası
15:00 Tambov - Dinamo Moskva - Match! Premier, Match! TV
17:30 Ufa - Zenit - Match! Premier
20:0 Krasnodar - Lokomotiv - Match! Premier
Türkiyə Super Liqası
20:15 Ankaragücü - Kayserispor - beIN Sports 2
22:45 Alanyaspor - Kasımpaşa - beIN Sports 2
22:45 Başakşəhər - Fənərbaxça - beIN Sports 1
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