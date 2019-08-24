Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Day.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

Azərbaycan Premyer Liqası

19:00 Sumqayıt - Səbail - CBC Sport

İngiltərə Premyer Liqası

15:30 Norviç Siti - Çelsi - İdman Azərbaycan TV, S Sport

18:00 Mançester Yunayted - Kristal Pelas - İdman Azərbaycan TV, TRT Spor

18:00 Uotford - Vest Hem - S Sport

20:30 Liverpul - Arsenal - İdman Azərbaycan TV, S Sport

Almaniya Bundesliqası

17:30 Hoffenhaym - Verder Bremen - S Sport 2

17:30 Fortuna - Bayer Leverkuzen - S Sport+

İspaniya La Liqası

19:00 Osasuna - Eybar - Match! Football 1

21:00 Real Madrid - Real Valyadolid - CBC Sport, Match! Football 1, 

23:00 Selta - Valensiya - Match! Football 1

İtaliya A Seriyası

20:00 Parma - Yuventus - Match! TV, Match! Football 2, beIN Sports 3

22:45 Fiorentina - Napoli - CBC Sport, Match! Football 3, beIN Sports 3

Fransa I Liqası

22:00 Dijon - Bordo - beIN Sports 4

Portuqaliya Premyer Liqası

22:00 Benfika - Portu - Match! TV, Match! Football 2, S Sport+

Rusiya Premyer Liqası

15:00 Tambov - Dinamo Moskva - Match! Premier, Match! TV

17:30 Ufa - Zenit - Match! Premier

20:0 Krasnodar - Lokomotiv - Match! Premier

Türkiyə Super Liqası

20:15 Ankaragücü - Kayserispor - beIN Sports 2

22:45 Alanyaspor - Kasımpaşa - beIN Sports 2

22:45 Başakşəhər - Fənərbaxça - beIN Sports 1

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