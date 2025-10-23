Yeni iki planet kəşf edildi

İrvin Kaliforniya Universitetinin alimləri "TESS" kosmik teleskopunun məlumatları əsasında Yupiter və Saturna bənzər iki yeni ekzoplanet aşkarlayıblar.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, TOI-5916 b və TOI-6158 b adlandırılan planetlər qırmızı cırtdan ulduzların ətrafında fırlanır. Onların sıxlığı Saturna, ölçüləri isə Yupiterə bənzəyir.

Qeyd edək ki, yeni planetlər Yerdən 592 və 639 işıq ili məsafədə yerləşir. 