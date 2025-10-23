https://news.day.az/azerinews/1790402.html Yeni iki planet kəşf edildi İrvin Kaliforniya Universitetinin alimləri "TESS" kosmik teleskopunun məlumatları əsasında Yupiter və Saturna bənzər iki yeni ekzoplanet aşkarlayıblar. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, TOI-5916 b və TOI-6158 b adlandırılan planetlər qırmızı cırtdan ulduzların ətrafında fırlanır.
Yeni iki planet kəşf edildi
İrvin Kaliforniya Universitetinin alimləri "TESS" kosmik teleskopunun məlumatları əsasında Yupiter və Saturna bənzər iki yeni ekzoplanet aşkarlayıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, TOI-5916 b və TOI-6158 b adlandırılan planetlər qırmızı cırtdan ulduzların ətrafında fırlanır. Onların sıxlığı Saturna, ölçüləri isə Yupiterə bənzəyir.
Qeyd edək ki, yeni planetlər Yerdən 592 və 639 işıq ili məsafədə yerləşir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре