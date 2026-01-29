14 Fevral üçün restoran QİYMƏTLƏRİ - Toydan baha başa gəlir
Bakıda əksər restoranlar 14 fevral - Sevgililər Günü üçün xüsusi proqramlar hazırlayıb. Təklif olunan menyular, əyləncə proqramları və səhnə alan sənətçilər fərqli olduğu kimi qiymətlər də dəyişir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu il müəyyən edilən məbləğlərin əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli yüksək olduğu müşahidə olunur. Qiymətlər menyunun tərkibi, dəvət olunan ifaçı, masanın yerləşdiyi yer və restoranın zal və ya terras seçimindən asılı olaraq formalaşır.
Bəs, həmin gün şou proqramlar və yemək menyusu təxminən neçəyə başa gələcək?
Paytaxt restoranlarında 14 fevral üçün tətbiq olunan qiymətlərlə bağlı araşdırmanı təqdim edirik:
"Ruby360" restoranında pəncərə kənarı masa 1 nəfər üçün 250, cütlük üçün isə 500, orta masalarda isə 150 manatdır.
"Zeyd" restoranında 1 nəfərlik menyu milli mətbəx 175, cütlük menyu isə 350 manatdır. Avropa mətbəxi ilə təklif olunan cütlük menyusu isə 400 manatdır. Bu restoranda 17:30-dan 19:00-a kimi rezerv qəbul olunmur. Təklif olunan menyu isə 19:30-dan sonraya nəzərdə tutulub.
"Mangal Steak House" restoranında və "Baribal"da bir nəfər üçün depozit 150 manatdır.
"Ada" restoranında 2 nəfərlik cütlük menyusu 150 manata təşkil edir.
"Highboost" da da bir nəfər 140 manatdır.
"Show Music Hall" və "Hotstone Steak House" restoranlarında isə bir nəfər üçün qiymət 130 manat təşkil edir.
"Larosa.by mezze" restoranında da bir nəfər 100 manat və 10 faiz servis haqqı var.
"Sherlock Sahne" restoranında bir nəfər 50 manatdır.
