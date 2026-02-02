Gəncədə baş verən partlayışda xəsarət alanların vəziyyəti açıqlandı
Gəncə şəhərində baş verən hadisə ilə əlaqədar 02.02.2026-cı il tarixində saat 17:00 radələrində 2 nəfər (kişi) Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhhət adına xəstəxananın Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilir ki, Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının məlumatına əsasən, müxtəlif yanıq xəsarətləri alan pasiyentlərə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib.
"Hazırda onların müalicələri davam etdirilir. 1 nəfərin vəziyyəti ağır, digərinin orta ağır qiymətləndirilir", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində kanalizasiya quyusu yaxınlığında qaynaq işi görülərkən partlayış baş verdiyi barədə mediada xəbərlər yayılıb.
