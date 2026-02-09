https://news.day.az/azerinews/1814983.html ABŞ-la Ermənistan nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb ABŞ-la Ermənistan arasında nüvə enerjisi sahəsində dinc əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Day.Az xəbər verir ki, sənədi Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və ABŞ-ın vitse-prezidenti Cey Di Vens imzalayıb. Sənəd iki ölkənin nüvə enerjisi sahəsində gələcək strateji qarşılıqlı fəaliyyətinin hüquqi əsasını təşkil edir.
