Prezident İlham Əliyevin ABŞ-ın Vitse-prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ilə geniş tərkibdə görüşü olub.

Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. 

Xəbər yenilənəcək