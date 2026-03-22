Lebron Ceyms NBA-da rekord qırıb
Lebron Ceyms NBA-nın müntəzəm mövsümlərində keçirilən oyunların sayına görə rekord müəyyənləşdirib.
APA xəbər veriri ki, bu barədə liqa məlumat yayıb.
"Los-Anceles Leykers"in hücumçusu "Orlando"ya qarşı keçirilən oyunda (105:104) meydana çıxmaqla 1 612-ci matçını keçirib və bu göstərici ilə Robert Perişi geridə qoyub.
41 yaşlı basketbolçu karyerası ərzində 4 dəfə NBA çempionu olub, 4 dəfə mövsümün ən dəyərli oyunçusu seçilib və 4 dəfə final seriyasının MVP-si adına layiq görülüb.
Qeyd edək ki, Lebron Ceyms həm də liqa tarixində ən çox xal toplayan və ən çox mövsüm keçirən oyunçudur. Hazırkı mövsüm onun NBA-da 23-cü mövsümüdür.
