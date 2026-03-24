5 dəqiqəlik yuxunun sağlamlığa FAYDASI
Somnoloqlar gündüz saatlarında uyğun olmayan şəraitdə belə qısa müddətli yuxunun sağlamlıq üçün faydalı olduğunu açıqlayıblar.
Axşam.az xəbər verir ki, onların sözlərinə görə, güclü yorğunluq zamanı yaranan hər bir istirahət imkanından istifadə etmək məqsədəuyğundur. İdeal variant kimi gündüz yuxusu zamanı da yuxu gigiyenası qaydalarına əməl olunmalı, qaranlıq və səssiz mühitdə dincəlmək təmin edilməlidir.
Bununla belə, uyğun şərait mövcud olmadıqda belə, kresloda edilən beş dəqiqəlik qısa mürgü orqanizmin bərpasına müsbət təsir göstərir. Somnoloqlar qeyd edib ki, qeyri-ideal mühitdə yuxuya getməyi asanlaşdırmaq üçün qulaq tıxacları və yuxu maskasından istifadə tövsiyə olunur.
