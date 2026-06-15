https://news.day.az/azerinews/1841549.html Sumqayıtda oğurluq edən şəxs saxlanılıb Sumqayıt şəhərində oğurluq hadisəsi baş verib. Day.Az DİN-ə istinadən xəbər verir ki, zərərçəkən polisə müraciət edərək yaşadığı evdən ümumi dəyəri 4000 manat olan qızıl-zinət əşyalarının talandığını bildirib.
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 31 yaşlı R.Quliyeva müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun bundan əvvəl də bir nəfərə məxsus planşeti oğurladığı məlum olub
Sumqayıtda oğurluq edən şəxs saxlanılıb
Sumqayıt şəhərində oğurluq hadisəsi baş verib.
Day.Az DİN-ə istinadən xəbər verir ki, zərərçəkən polisə müraciət edərək yaşadığı evdən ümumi dəyəri 4000 manat olan qızıl-zinət əşyalarının talandığını bildirib.
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 31 yaşlı R.Quliyeva müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun bundan əvvəl də bir nəfərə məxsus planşeti oğurladığı məlum olub
Araşdırmalar davam etdirilir.
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