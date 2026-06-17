Robert Köçəryanın toxunulmazlığı ləğv edilib
Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası Baş Prokurorluğun müxalifət bloku olan "Ermənistan"ın rəhbəri və ölkənin keçmiş prezidenti, parlament seçkilərində namizəd Robert Köçəryanın toxunulmazlığının ləğv edilməsi və onun məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə tələbini təmin edib.
Bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
"Mərkəzi Seçki Komissiyası Robert Köçəryanın toxunulmazlığından məhrum edilməsinə və cinayət təqibinin başlanmasına razılıq verib. İş 2004-cü ildən 2009-cu ilə qədər olan dövrə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və çirkli pulların yuyulmasına aiddir", - deyə Köçəryanın vəkili jurnalistlərə bildirib.
Ermənistan Baş Prokurorluğu keçmiş prezident və onun böyük oğlu Sedrak Köçəryanı 2004-cü ildə Yerevanda qanunsuz torpaq sövdələşməsində iştirak etməkdə və prezidentin səlahiyyət müddəti bitdikdən sonra ərazidə təsis edilmiş özəl şirkətdə pay almaqda ittiham edir.
Köçəryan 1998-ci ildən 2008-ci ilə qədər Ermənistan prezidenti vəzifəsində çalışıb.
Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun nəticələrinə görə, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın "Vətəndaş Müqaviləsi" partiyası 7 iyun parlament seçkilərində səslərin 49,7%-dən çoxunu qazanıb. Bu nəticə partiyaya təkbaşına yeni hökumət qurmağa imkan verəcək. Taşir Şəhər Şurasının lideri Karapetyanın rəhbərlik etdiyi "Güclü Ermənistan" partiyası səslərin təxminən 23,3%-ni, keçmiş prezident Köçəryanın "Ermənistan" bloku isə 9,9%-dən çox səs toplayıb. İş adamı Qagik Tsarukyanın "Çiçəklənən Ermənistan" partiyası isə təxminən 3,9% səs toplayaraq 4%-lik həddi keçə bilməyib.
Paşinyan 7 iyun seçkilərində parlamentə daxil olan müxalifət qüvvələrinin qanunsuz olduğunu və siyasi fəaliyyətdən kənarlaşdırılmalı olduğunu bildirib. O, partiyasının qarşıdakı gündəliyinin üç müxalifət qüvvənin - Karapetyanın, Köçəryanın və Tsarukyanın rəhbərlərinin əmlakını müsadirə etmək olduğunu bildirib.
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