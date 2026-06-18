https://news.day.az/azerinews/1842389.html Malavi Respublikasının Prezidenti Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib Malavi Respublikasının Prezidenti Artur Piter Mutarika Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub: "28 May - Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi Malavi Respublikasının Hökuməti və xalqı adından təbrik etməkdən məmnunam.
Malavi Respublikasının Prezidenti Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib
Malavi Respublikasının Prezidenti Artur Piter Mutarika Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub:
"28 May - Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi Malavi Respublikasının Hökuməti və xalqı adından təbrik etməkdən məmnunam.
Fürsətdən istifadə edərək ümidvar olduğumu bildirirəm ki, ölkələrimiz arasında mövcud olan sıx dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri xalqlarımızın rifahı naminə qarşıdakı illərdə də dərinləşməkdə davam edəcək.
Zati-aliləri, Sizə möhkəm cansağlığı, Azərbaycan xalqına davamlı firavanlıq və rifah arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".
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