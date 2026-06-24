Gündə 3 xörək qaşığı zeytun yağı yaşlılıqda sağlamlığı dəstəkləyə bilər
Zeytun yağı Aralıq dənizi pəhrizinin əsas məhsullarından biri hesab olunur və ürək-damar sistemi, beyin və ümumi sağlamlıq üçün faydalı ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, onun tərkibindəki təkli doymamış yağ turşuları və polifenollar hüceyrələri oksidativ stresdən qorumağa kömək edən antioksidant xüsusiyyətə malikdir.
Araşdırmalara görə, zeytun yağının müntəzəm istifadəsi "pis" xolesterin (LDL) səviyyəsinin azalmasına, "yaxşı" xolesterin (HDL) səviyyəsinin isə qorunmasına və ya yüksəlməsinə kömək edə bilər. Həmçinin, sağlam yağlar beynin funksiyaları üçün vacibdir və yaşlılıqda idrak qabiliyyətlərinin qorunmasına müsbət təsir göstərə bilər.
Mütəxəssislər gündə təxminən 3 xörək qaşığı zeytun yağının rasiona daxil edilməsini məqsədəuyğun sayır. Bu miqdar salatlara, tərəvəz yeməklərinə və ya tam taxıllı qidalara əlavə olunaraq daha faydalı şəkildə qəbul edilə bilər.
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