Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkmənistan Prezidenti ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb

Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkmənistan Prezidenti Serdar Berdiməhəmmədovla görüşündən görüntülər paylaşım edilib.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Qarabağın bərpasında kömək Türkmənistanın, onun Ümummilli Liderinin və bütün qardaş Türkmənistan xalqının Azərbaycana səmimi, dostcasına münasibətinin daha bir göstəricisidir". Türkmənistan xalqına ən xoş arzularla!