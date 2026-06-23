https://news.day.az/azerinews/1843610.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkmənistan Prezidenti ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkmənistan Prezidenti Serdar Berdiməhəmmədovla görüşündən görüntülər paylaşım edilib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkmənistan Prezidenti ilə görüşündən görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Türkmənistan Prezidenti Serdar Berdiməhəmmədovla görüşündən görüntülər paylaşım edilib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Qarabağın bərpasında kömək Türkmənistanın, onun Ümummilli Liderinin və bütün qardaş Türkmənistan xalqının Azərbaycana səmimi, dostcasına münasibətinin daha bir göstəricisidir". Türkmənistan xalqına ən xoş arzularla!
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