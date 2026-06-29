Fransada elektrik enerjisinin qiymətləri 2023-cü ildən bəri ən yüksək səviyyəyə çatıb
Fransada müşahidə olunan güclü istilər fonunda elektrik enerjisinə tələbatın kəskin artması topdansatış bazarında qiymətləri son iki ilin ən yüksək səviyyəsinə yüksəldib. Mütəxəssislər bildirirlər ki, qiymətlər 2023-cü ilin avqust ayından bəri rekord həddə çata bilər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, isti hava şəraiti həm ev təsərrüfatlarını, həm də müəssisələri kondisioner və soyutma sistemlərindən daha intensiv istifadə etməyə məcbur edib.
Bundan başqa, Fransanın nüvə elektrik stansiyalarında istehsalın azalması da bazarda qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olub.
Fransanın əsas elektrik istehsalçısı olan nüvə stansiyaları çaylar və sahilboyu ərazilərdə yerləşdiyi üçün suyun temperaturunun yüksəlməsi ekosistemlərin qorunması məqsədilə bəzi reaktorların gücünün azaldılmasını və ya fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılmasını tələb edib.
Topdansatış bazarındakı qiymətlərə bağlı müqavilələrlə işləyən şirkətlər artıq əlavə xərclərlə üzləşə bilər.
Ekspertlərin fikrincə, yüksək qiymətlər uzun müddət davam edərsə, enerji təchizatçıları gələcək dövrlər üçün elektriki daha baha qiymətə almağa məcbur olacaq və bu, sonradan əhali üçün təklif olunan tariflərə də təsir göstərə bilər.
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