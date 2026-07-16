Fransada meşə yanğınları 35 min hektar sahəni məhv edib
Fransada təbii yanğınlar təxminən 35 min hektar ərazini əhatə edib.
Bu barədə "Le Figaro" qəzeti məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilir ki, bu göstərici ötənilki bütün yanğın mövsümünün nəticələrini üstələyir. Belə ki, ötən il Fransada 15 min yanğın qeydə alınmış və onlar ümumilikdə təxminən 30 min hektar ərazini əhatə etmişdi.
"Mülki müdafiə xidmətinin rəhbəri Jülyen Marion bildirib ki, bu il təxminən 11 min yanğın qeydə alınıb. Son üç həftə ərzində ölkə üzrə yanğınsöndürənlər eyni vaxtda 250-300 yanğını söndürürlər".
Hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, hazırda ölkənin təxminən 50 departamentində meşə yanğınlarının baş verməsi riski mövcuddur.
Xatırladaq ki, iyulun 13-də yanğının əhatə etdiyi ərazinin 1 min hektara çatdığı bildirilmişdi. Həmin vaxt hadisə səbəbindən "Cənub-Şərq" yüksəksürətli dəmir yolu xəttinin bir hissəsində qatarların hərəkəti yenidən dayandırılmışdı. Nəticədə bəzi istiqamətlərdə qatarların hərəkətində üç saat yarımdan çox gecikmələr qeydə alınmışdı.
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