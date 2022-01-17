Prezident İlham Əliyevlə Monteneqro parlamentinin sədri arasında videoformatda görüş olub
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Yanvarın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Monteneqro parlamentinin sədri Aleksa Beçiç arasında videoformatda görüş olub.

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