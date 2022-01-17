https://news.day.az/azerinews_politics/1427554.html Prezident İlham Əliyevlə Monteneqro parlamentinin sədri arasında videoformatda görüş olub - FOTO
Prezident İlham Əliyevlə Monteneqro parlamentinin sədri arasında videoformatda görüş olub - FOTO
Yanvarın 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Monteneqro parlamentinin sədri Aleksa Beçiç arasında videoformatda görüş olub.
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