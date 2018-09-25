Массовая драка в Сумгайыте, есть пострадавшие

Во время массовой драки в Сумгайыте пострадали два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в ходе массовой драки двое: Насиров Элмаддин Валерин оглу 1996 г.р. и Алиев Мухаммед Низами оглу 1993 г.р. получили ножевые ранения.

Пострадавшие были доставлены в больницу и прооперированы.

Причины происшествия пока неизвестны.

Расследование по факту ведет Сумгайысткое городское управление полиции.