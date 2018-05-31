В Баку пройдет пленэр "Швеция глазами азербайджанских художников"

В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower 3 июня состоится пленэр "Швеция глазами азербайджанских художников". Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

Пленэр посвящен Национальному дню Швеции, который отмечается 6 июня.

Мероприятие организовано по инициативе посольства Швеции в Азербайджане, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, НПО Arts Council Azerbaijan и общественной организацией Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

На открытой площадке галереи состоится художественный пленэр, предполагающий не столько традиционное "воспроизведение в живописи естественного освещения и воздушной среды", сколько работу художников на открытом воздухе, вне помещения.

В пленэре примут участие, как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения. Пленэр, как форма самосовершенствования мастеров, осуществляется в целях поддержки молодежи и творческой интеллигенции.

Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

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