В Баку пройдет пленэр "Швеция глазами азербайджанских художников"
В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower 3 июня состоится пленэр "Швеция глазами азербайджанских художников". Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.
Пленэр посвящен Национальному дню Швеции, который отмечается 6 июня.
Мероприятие организовано по инициативе посольства Швеции в Азербайджане, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, НПО Arts Council Azerbaijan и общественной организацией Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").
На открытой площадке галереи состоится художественный пленэр, предполагающий не столько традиционное "воспроизведение в живописи естественного освещения и воздушной среды", сколько работу художников на открытом воздухе, вне помещения.
В пленэре примут участие, как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения. Пленэр, как форма самосовершенствования мастеров, осуществляется в целях поддержки молодежи и творческой интеллигенции.
Вход свободный.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.
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