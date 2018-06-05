В Баку прошел пленэр "Швеция глазами азербайджанских художников" - ФОТО

Изобразить на холсте Швецию, ее густые леса, бесчисленные озера, памятники архитектуры, историю, обычаи, традиции и культуру - такая задача была поставлена перед азербайджанскими художниками, участниками пленэра в галерее Art Tower.

Пленэр прошел под названием "Швеция глазами азербайджанских художников", и был посвящен Национальному дню Швеции, который отмечается 6 июня. Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

В нем приняли участие, как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения, среди них - Эльдар Бабазаде, Эльмир Гусейнов, Камилла Мурадова, Гюнель Раджилова, Фатима Агаева, Илаха Гарибова, Айтян Абдуллаева, Лейла Оруджева, Камилла Мусаева.

За работой художников могли понаблюдать все желающие - художники создавали свои произведения как в помещении галереи, так и на площадке под открытым небом на территории Art Tower. После ознакомления с произведениями мастеров кисти, на которых изображена живописная природа, городские пейзажи, исторические достопримечательности, у многих посетителей галереи появилось желание посетить Швецию и увидеть всю эту красоту воочию.

Также вниманию посетителей Art Tower также были представлены брошюры, каталоги и другая печатная продукция, рассказывающая о традициях, культуре, национальной кухне, достопримечательностях Швеции.

Отметим, что мероприятие организовано по инициативе посольства Швеции в Азербайджане, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, НПО Arts Council Azerbaijan и общественной организацией Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").

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