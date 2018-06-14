В Баку прошла выставка украинской художницы - ФОТО

В Баку состоялась персональная выставка молодой и талантливой художницы из Украины Яны Руснак, которая представила вниманию публики несколько своих работ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выставка проводилась в резиденции посла Австрии в Азербайджане Акселя Веха, где собралось много иностранных гостей и местных почитателей искусства.

Яна Руснак - живописец, имеющий свой индивидуальный почерк и создающий абстрактные картины, наполненные смыслом. Глядя на них, ощущаешь темперамент, который выплескивается за границы холста, сильную энергетику и страсть, поэтому они завораживают зрителя с первого взгляда, давая пищу для размышлений.

По словам художницы, она любит дополнять абстракцию фантастическими птицами, олицетворяющими необъятность Вселенной, тиграми, которые будучи воплощением твердого характера и силы воли, не знают препятствий на своем пути, женщинами, являющимися началом всего живого на Земле, и множеством других образов. Также, играя с палитрой красок, Яна Руснак достигает гармоничного сочетания цветов, передающих настроение картины.

Отметим, что организатором выставки выступил международный куратор Руслан Аслан-заде, имеющий большой опыт в сфере арт-менеджмента.