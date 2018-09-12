В Баку состоялось открытие экспозиции работ молодых художников в рамках проекта "Start" - ФОТО
В галерее Art Tower в Ичери шехер состоялось открытие экспозиции работ молодых художников и художников-любителей. Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.
Экспонируемые художественные произведения отобраны в рамках проекта "Start", который направлен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, поддержку и продвижение молодых художников и представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу.
В экспозицию выставки вошли художественные произведения, выполненные авторами в разных стилях и направлениях живописи.
Так как тема экспозиции - свободная, то каждый художник в работе выразил свое понимание красоты, гармонии, показал окружающий его мир и собственное внутреннее мироощущение.
Отметим, что выставка прошла при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, Государственной художественной галереи и НПО Arts Council Azerbaijan, организации Gənclər Şəbəkəsi ("Молодежная сеть").
Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.
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