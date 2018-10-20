В Центре мугама прошел концерт известного пианиста Даниила Саямова - ФОТО

20 октября 2018 16:30

Вчера в Международном центре мугама в рамках детского музыкального фестиваля "Симург", проводимого при организационной поддержке Baku Media Centre и содействии  Международного центра мугама, состоялся сольный концерт известного пианиста, лауреата
международных конкурсов Даниила Саямова.

Автором и руководителем проекта детского музыкального фестиваля "Симург" является известная пианистка, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде.

Даниил Саямов  родился в 1983 году в семье пианиста. Окончил Московскую Государственную Консерваторию им. П.И.Чайковского. Широкий репертуар пианиста состоит из произведений русских и зарубежных классиков, а также современных композиторов. Сольные концерты
музыканта состоялись в России, США, Великобритании, Канаде, Израиле, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, Италии, Эстонии, Латвии, Украине и других странах. Он неоднократно выступал на концертах под управлением известных дирижёров - Э.Класа, В.Полянского,
В.Вербицкого, Ж.Альпертена.

На вечере в исполнении Д.Саямова прозвучали произведения И.С.Баха, С.Рахманинова.
Концерт завершился продолжительности овациями публики.

Добавим, что 22 октября в 19:00 в Международном центре мугама состоится вечер, посвящённый творчеству композитора Тахира Акпера.

Билеты можно приобрести в кассах города, центрах службы ASAN и на сайте İticket.az.

Н.Гасымова

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