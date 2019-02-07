В Центре мугама прошел концерт, посвященный творчеству народного артиста Абульфата Алиева

В Международном центре мугама прошел замечательный концерт в рамках проекта "Yaradanlar və yaşadanlar", посвященный творчеству известного исполнителя мугама и оперных произведений, народного артиста Абульфата Алиева.

Данный проект посвящен творчеству корифеев азербайджанской культуры и исполнительского искусства. Ведущим концертов является заслуженный артист Азербайджана Рашад Ильясов.

На концерте выступили заслуженные артисты Илькин Ахмедов с песней "Eşqimin növrağı", Тайяр Байрамов - "Ay gecikən məhəbbətim", Эхтирам Гусейнов - "Tel nazik", солисты Азербайджанского телевидения и радио Пярвиз Гасымов с песней "Segah" təsnifi, Миралам Мираламов - "Şüştər" təsnifi, Ровшан Азиз - "Ay qaşı gözü qara qız", певица Садаф Будагова с песней "Qadan mən alım".

В конце концертной программы, прошедшей в сопровождении инструментального ансамбля "Səadət" под управлением народного артиста Агаджабраила Абасалиева, прозвучала песня "Dolanaram başına" в исполнении Илькина Ахмедова, Тайяра Байрамова и Эхтирама Гусейнова.

Совместный проект "Yaradanlar və yaşadanlar" телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио и Центра мугама, осуществляемый при поддержке министерства культуры Азербайджанской Республики, играет важную роль в деле пропаганды бессмертного культурного наследия среди молодежи.

Следует отметить, что в Международном центре мугама продолжают осуществляться мероприятия и творческие проекты по пропаганде и развитию национального культурного и литературного наследия.

Н. Гасымова