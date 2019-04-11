В рамках одного из интересных и масштабных проектов Международного центра мугама - проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") - 13 апреля в 19:00 в стенах Центра состоится очередное литературно-художественное мероприятие, посвященное жизни и творчеству народного артиста, ханенде Гаджибабы Гусейнова.

Отметим, что известный ханенде Гаджибаба Гусейнов родился 15 марта 1919 года в Баку. Он был прекрасным знатоком мугамов и сам является автором теснифов и газелей, вошедших в народное музыкальное наследие и широко применяемых в исполнении мугама.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Центра мугама, зрителям будет представлена интересная музыкальная программа.

Н. Гасымова