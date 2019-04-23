В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный 80-летию видного кинорежиссера, народного артиста, профессора Тофига Исмайлова (1939 -2016), организованный Министерством культуры Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. Выступившие член Союза писателей Азербайджана, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, депутат Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, доктор филологических наук, профессор Агшин Бабаев, советник по культуре и туризму посольства Турции в Азербайджане Ирфан Чифтчи рассказали о жизни и творчестве Тофига Исмайлова, подчеркнув большой вклад кинорежиссера в национальное искусство. Ректор Бакинской академии хореографии, профессор Тимучин Эфендиев, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев, поделились воспоминаниями о мастере. В заключение дочь кинорежиссера Севиндж Исмайлова от имени семьи выразила признательность за добрую память об отце и организацию вечера.

Гостям были представлены видеокадры из семейного архива и творческой деятельности Тофига Исмайлова. Народный артист Азербайджана Сархан Сархан и заслуженный артист Ильгар Мурадов выступили с концертной программой.