Ковроткачество - это национальное достояние, национальное ремесло, которым занимается на протяжении столетий азербайджанский народ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает особое значение развитию этой сферы. В первую очередь, в соответствии с распоряжениями главы государства в Баку был построен современный Музей ковра, в столице и регионах построены ковровые фабрики. Все это способствует сохранению ремесла ковроткачества, открытию новых рабочих мест. Рост производства ковров также означает продажу образцов национального ремесла в зарубежных странах и получение страной доходов.

Председатель правления открытого акционерного общества "Азерхалча" Видади Мурадов в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend, что сегодня ни в одной из стран, где занимаются ремеслом ковроткачества, не придается такого большого значения этой сфере, как в Азербайджане, передает Day.Az.

Мурадов отметил, что все это происходит благодаря вниманию Президента Ильхама Алиева. Если бы не было внимания главы государства и в сферу ковроткачества не вкладывалось бы столько государственных средств, то сегодня не было бы и достигнутых результатов.

"Мы хотим быть мировыми лидерами в этой сфере. Находящиеся в музее азербайджанские ковры и без того можно считать лучшими в мире, но мы хотим, чтобы и ковры, которые мы производим сейчас, были лучшими - как с точки конкурентоспособных цен, так и по красоте"

В свою очередь директор филиала ОАО "Азерхалча" в Гобу Рафига Баширова отметила: "Мы обучаем приходящую сюда молодежь секретам ковроткачества. Мы благодарны господину Президенту, что открыл для нас такие красивые, светлые рабочие места, где мы можем увековечивать древнее искусство ковроткачества, чтобы передать его будущим поколениям".

"Со времени открытия цеха сюда пришли молодые кадры, молодые девушки, женщины. Мы их тоже обучили, и в настоящее время они работают здесь. Выражаю огромную благодарность нашему уважаемому Президенту за то, что создал для нас такие прекрасные условия", - сказала ковроткач Минара Мирагаева.

Ковроткач Шафаг Гейдарова так же выразила благодарность руководству страны за открытие таких рабочих мест. "Мы приходим и с любовью работаем и получаем удовольствие от этой работы", - сказала она.

"По окончании 8-летней школы начала заниматься ковроткачеством. Я обучалась, ткала. Занимаюсь этим искусством 25 лет. Спасибо нашему Президенту за создание этих условий. Таких фабрик у нас никогда не было", - сказала ковроткач Сабира Гасанова.