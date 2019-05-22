22 апреля в 18:00 в Международном центре мугама состоится презентация книги Гюльгусейна Кязымлы и Александрии Севиндж Султанзаде-фон Брусельдорфф "Легенда гармони", посвященной легендарному гармонисту Ахаду Алиеву, известному как Кор Ахад (Слепой Ахад). Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Центра мугама.

Напомним, что 15 февраля 2018 года в стенах Центра мугама торжественно отметили 125-летие со дня рождения легендарного гармониста Ахада Алиева. К его юбилею издательством "Təhsil" при поддержке Международного центра мугама была выпущена книга "Легенда гармони".

Ахад Алиев родился в 1893 году в Азербайджане. В два года он начал слабо видеть, а в три года окончательно потерял зрение. Родители купили ему 12-клавишную гармонь, которая стала для него единственным утешением. В годы, когда он играл на гармони, еще не были придуманы полутона. Еще не достигнув 20-ти лет, он играл на диотонической гармони. Он самостоятельно изучал мугамы и народные песни, услышанные им на свадьбах и других торжествах. Став профессиональным гармонистом, он при помощи музыканта Карпушкина добавил к гармони полутона, тем самым улучшив технико-акустические способности инструмента. Гармонь превратилась в азербайджанский музыкальный инструмент и в 1932-м году под руководством Ахада Алиева впервые в Азербайджане был создан ансамбль "Восточные гармонисты".

Многое в его творчестве изменилось после знакомства с выдающимся исполнителем тара Ахмедом Бакихановым, пригласившим его работать в руководимый им ансамбль народных инструментов. Таким образом гармонь как один из азербайджанских музыкальных инструментов вошел в состав ансамбля. Но главную роль в его становлении сыграли основоположник азербайджанской профессиональной музыки Узеир Гаджибеков, пригласивший его сыграть в опере, и Муслим Магомаев. Ахад Алиев сыграл большую роль в становлении созданного по инициативе Узеира Гаджибекова ансамбля "Sazçı qızlar". При поддержке Муслима Магомаева исполнение Ахада Алиева было озвучено в эфире созданного в 20-е годы прошлого столетия Азербайджанского радио. С Ахадом Алиевым хотели выступать на свадебных торжествах и других мероприятиях многие ханенде, в том числе и Джаббар Карьягдыоглы.

Н. Гасымова