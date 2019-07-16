Азербайджанскому музею ковра присвоен новый статус 677

Азербайджанскому музею ковра присвоен статус "Национальный", сообщает в понедельник Trend. Решение о присвоении статуса было принято Кабинетом министров страны. Министерству культуры и министерству финансов поручается решить вопросы, вытекающие из этого решения. 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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