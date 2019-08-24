Старейшее англоязычное издание Объединенных Арабских Эмиратов - eжедневная газета Khaleej Times опубликовала статью в жанре трэвел-журналистики, посвященную Азербайджанскому национальному музею ковра. Она называется Exploring Baku, land of magic carpets ("Знакомство с Баку, краем волшебных ковров").

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автор статьи, индийский журналист Шейх Аяз (Shaikh Ayaz), восторгается красотой и величественностью архитектуры нового здания музея, а также богатством его коллекции. Он также отмечает удивительное разнообразие традиционных ковровых композиций различных регионов страны и цитирует директора музея, доктора искусствоведения Ширин Меликову, которая лично провела экскурсию для ряда зарубежных гостей и у которой он по завершении экскурсии взял интервью.

Автор пишет: "В Азербайджане нет такого региона, где не ткались бы ковры - подчеркивает доктор Меликова, показывая музей нашей группе посетителей. - Каждому региону присущи десятки ковровых композиций, в которых отражены верования и чаяния народа. И ни одна из композиций не повторяется!".

В своей развернутой статье Шейх Аяз также рассказывает о разных типах азербайджанских ковров, затрагивает средневековую историю азербайджанского ковроткачества и даже историю отдельных элементов орнамента, в том числе на примере знаменитых "драконовых ковров".

"Одним из моих безусловных фаворитов в коллекции музея стал изумительный ковер, сюжет которого основан на легенде о несчастных влюбленных, Лейли и Меджнун. Там изображены влюбленный безумец Меджнун, закованный в кандалы, и ждущая его возвращения Лейли на фоне яркой панорамы сценок оживленной уличной жизни", - добавил автор.

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