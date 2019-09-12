В Баку выступит Петер Бенце - ВИДЕО
В рамках мирового турне в Бакинском конгресс-центре вновь выступит Петер Бенце, который представит новую программу из мировых хитов и авторские композиции, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Концерт пройдет 22 ноября в 20.00.
Петер Бенце - венгерский эстрадный пианист, композитор, саунд-дизайнер. В январе 2012 года занесен в Книгу рекордов Гиннесса как пианист-рекордсмен по скорости повторяемого нажатия одной клавиши - 765 нот в минуту. В ноябре 2018 года Петер Бенце впервые с большим успехом выступил в Баку.
Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн https://iticket.az/events/concerts/peter-bence-duenya-turu/10290. Телефон для справок 0503549054.
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