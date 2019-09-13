Телеведущий выступит перед зрителями с шоу "stand up".

В программе, которая продлится до двух часов, Максим Галкин подарит любителям искусства полные смеха мгновения, и исполнит песни.

Программы, представленные Максимом Галкиным, объединяют в себе пародии, песни, юмористические и концертные номера из известных телевизионных шоу. Телеведущий чувствует аудиторию, и общается со зрителями на протяжении всего шоу.

Артистический дебют Максима Галкина состоялся в Студенческом театре Московского государственного университета в 1994 году. В том же году он также выступил в программе Эстрадного театра "Дебюты, дебюты, дебюты". Успешно продолжив артистическую карьеру, Максим Галкин в 2001 году завовевал в России премии "Триумф" и "Золотой Остап".

В 2001 году он представил первый сольный концерт на фестивале "Славянский базар" в Витебске. С того времени сольные выступления обрели систематический характер. В октябре 2001 года он попробовал себя в новом амплуа - пении.

Первым его вокальным опытом стала песня "Будь или не будь", которую он спел вместе с легендой российской эстрады Аллой Пугачевой.

Максим Галкин также известен как ведущий ряда телевизионных программ. Его сценические выступления проходят с аншлагом, а участие в телепроектах обеспечивает высокий рейтинг.

Каждый из концертов, которые Максим Галкин представил в Баку до сегодняшнего дня, были совершенно новыми и разными.

Цены билетов на творческий вечер Максима Галкина, который пройдет в Центре Гейдара Алиева, стоят 40, 70, 100, 140, 180, 220 и 300 манатов.

Билеты можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az, а также в пунктах продаж.