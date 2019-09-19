В галерее Art Tower в Ичеришехер 25 сентября в 19.00 состоится открытие персональной выставки молодого шведского художника Симона Арнса, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозицию выставки войдут портреты, натюрморты, пейзажи молодого живописца, для творчества которого характерны яркие сочные краски и интересные сюжеты. В рамках выставки также запланировано проведение воркшопа, который пройдет 28-29 сентября. В нем примут участие азербайджанские художники и их коллега из Швеции.

Организаторы - НПО Arts Council Azerbaijan, посольство Швеции в Азербайджане и Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!