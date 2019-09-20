Со дня подписания 20 сентября 1994 года "Контракта века" на разведку и разработку блока морских нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" прошло уже 25 лет. Именно к этой дате приурочено празднование работниками нефтяной отрасли Азербайджана своего профессионального праздника - Дня нефтяников.

Как передает Day.Az, об этом пишет Trend.

Нефть всегда была не только главным экономическим богатством Азербайджана, но источником вдохновения для творческих людей. Нефтяникам посвящали песни, стихи, поэмы, романы, картины, оды, о них снимали художественные и документальные фильмы. Особо хотелось бы отметить творчество художников, среди которых Таир Салахов, Кямиль Наджафзаде, Микаиль Абдуллаев, Саттар Бахлулзаде, Надир Гасымов, Марал Рахманзаде, Тофиг Джавадов, Тогрул Нариманбеков, Ирина Эльдарова, Сабир Чопуроглу, Баба Мирзазаде, Джамиль Муфидзаде, Расим Бабаев, Баба Мирзазаде, Гусейн Керимов, Рафис Исмайлов, Али Ибадуллаев, Алтай Гаджиев и другие, в чьих произведениях отражен ратный труд доблестных азербайджанских нефтяников, пейзажи Каспия с нефтяными вышками, различные композиции.

Некоторым художникам принадлежит целая серия работ, посвященных нефтяникам.

"Баку - романтика нефтяного труда. Город связан с нефтью, с добычей нефти - меня всегда увлекала эта тема. Баку - город трудовой, он живет этим трудом, пропах и пропитался им. И нельзя иначе рисовать его....Каспий. Ушла пора, когда лишь рыбачьи сейнеры, яхты, торговые корабли бороздили море. В открытой бурной акватории на глубине шло бурение и добыча нефти. Шельфы, острова на плаву. Эти заводы на стальных сваях работают среди непредсказуемо коварной стихии. Шквальные ветры. Штормы. Рыцари труда: в негнущихся, похожих на латы робах, в массивных тяжелых сапогах. Мастера новой техники. Нефтяники. Колючая оболочка не может скрыть их сути. Простодушия, мужества, доброты. Деталь для художника бесценная. Часто видел, как по эстакаде или платформе наперекор ветру шагает рабочий. В тяжелой горсти нежно несет розу. Кстати, цветы, и не только розы, выращивают сами нефтяники в своих садиках на нашей пепельной тяжелой огненоносной земле", - вспоминает о создании своих работ всемирно известный художник Таир Салахов.

И даже такие оригинальные, как "Девушки предпочитают нефтяников" Ирины Эльдаровой. Автор представляет живопись и инсталляции, вдохновением для которых послужило кино 60-х годов и немеркнущий образ Мэрилин Монро. Одно из произведений из серии она одна даже отразила на здании Бакинского художественно-производственного комбината.

"Почему она? Образ Мэрилин Монро, западной дивы - символ женственности 60-х годов. А азербайджанский нефтяник - восточный мужчина. По-моему, это символы культур востока и запада, как известно тянущиеся к взаимопроникновению...Расцвет добычи и экспорта нефти, своего рода послевоенный нефтяной бум пришелся на 60 - 70 годы, время, когда на другом континенте царствует женственная Мэрилин. Нефтяник, которого я рисую, с одной стороны, очень сильный мужественный, атлетического сложения красивый, волевой и мужчина-труженик. И в то же время - в душе тонкий, робкий, даже застенчивый и неуверенный, в чем-то очень деликатный человек. Когда, скажем, речь об отношении к женщине", - говорит мастер кисти.

А Сабир Чопуроглу не только посвящает, но и создал удивительную технику - пишет картины нефтью, причем делает это исключительно пальцами. Сама по себе нефть непригодна для рисования. Она плохо сохнет и картина "разваливается". Поэтому он ее использует в "концентрате" с художественным лаком, используя акрил, темперу и масляные краски.

"Главным богатством Абшерона испокон веков была нефть, но никогда бы не мог подумать, что это и станет моим предназначением в жизни. Я рисую исключительно пальцами, не пользуясь кистью, причем как на бумаге, так и на холсте. Так я лучше чувствую материал, как бы роднюсь со своими картинами. Мои работы - это гимн самой нефти и труду тех, кто ее добывает. Я благодарен Богу, что мое творчество получили широкое признание. Буду продолжать экспериментировать, потому что нефть - это краска ХХI века", - говорит художник.

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