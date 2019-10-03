Вчера в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся восхитительный показ оперы "Травиата" Джузеппе Верди.

Для исполнения главной партии Виолетты в опере была приглашена солистка Кыргызского национального театра оперы и балета имени А.Малдыбаева, заслуженная артистка Кыргызстана, лауреат международных конкурсов вокалистов Эльнура Самарбекова. Она разделила сцену с ведущими солистами Азербайджанского театра оперы и балета: заслуженными артистами Азербайджана Фаридом Алиевым, исполнившим партию Альфреда, Джахангиром Гурбановым - партия Жермона, Сабиной Вахабзаде, воплотившей образ Флоры, Туралом Агасиевым в партии Гастона, народными артистами республики Али Аскеровым (партия Маркиза), Акрамом Поладовым (партия Доктора), а также солисткой Театра Ниной Макаровой (партия Анины).

Дирижировал оперой заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Трагическая история куртизанки, познавшей настоящую любовь и пошедшей на жертвы ради счастья объекта своих чувств, была весьма проникновенно передана зрителям. Яркая игра артистов, красивые, изысканные декорации и костюмы, великолепная музыка Джузеппе Верди в исполнении оркестра представляли спектакль зрелищным и интересным. Исполнение популярных арий оперы потрясающими солистами каждый раз взрывало зал бурными аплодисментами.

В завершение вечера публика наградила солистов, оркестр и дирижера продолжительными овациями и восторженными возгласами "браво".

Ф. Агаларова

Фото: Рустам Исмайылов

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